UE aplica sanções contra vice-presidente da Venezuela e outras dez autoridades

A União Europeia (UE) impôs nesta segunda-feira (25) proibições de viagens e congelou ativos de 11 autoridades da Venezuela, incluindo a novo vice-presidente, Delcy Rodriguez. De acordo com a UE, "as pessoas listadas são responsáveis por humanos violações dos direitos humanos e por minar a democracia e o Estado de direito na Venezuela"

O movimento, que inclui o chefe do exército e um oficial de inteligência militar superior, eleva o número total de autoridades venezuelanos sob sanções da UE para 18. A UE afirma que as suas medidas destinam-se a ajudar a promover soluções democráticas para a crise, encorajar a estabilidade política e atender às necessidades urgentes do povo venezuelano.

O presidente Nicolas Maduro chegou à vitória no mês passado em uma eleição boicotada pelos principais partidos da oposição e amplamente condenada como ilegítima pelos EUA e outros governos estrangeiros.