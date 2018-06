Greve na Argentina provoca cancelamento de voos da Azul, Latam e da Aerolíneas

Folhapress

A greve dos transportes programada para esta segunda-feira (25) na Argentina levou as companhias aéreas Azul, Latam e Aerolíneas Argentinas a cancelarem voos que tenham como origem ou destino os aeroportos do país.

A paralisação tem como alvo o presidente Mauricio Macri é é uma nova tentativa dos sindicatos de pressionar o governo devido ao aumento de tarifas públicas, à inflação e à desvalorização do peso, que perdeu mais de 30% de seu valor desde abril passado.

Não haverá voos domésticos na Argentina. A Azul cancelou seus voos que saem de Belo Horizonte e da cidade de Navegantes (em Santa Catarina) para a capital argentina e também os voos que deixariam Buenos Aires em direção à capital mineira.

No caso das viagens internacionais da Latam, estão cancelados voos de São Paulo, Rio, Brasília e Recife para Buenos Aires e da capital paulista para Rosario, Córdoba e Tucumán. Já a Aerolíneas Argentinas não voará de Buenos Aires para São Paulo, Rio, Porto Alegre e Curitiba. A Gol, que também opera no país vizinho, não informou a situação de seus voos até a publicação deste texto.

A Azul pede que os passageiros entrem em contato pelos telefones 4003-1118 (nas capitais brasileiras), 0800-887-1118 (nas demais cidades do Brasil) e +54 11 5984-5178(na Argentina) para mais detalhes e para a remarcação de passagens. A Latam recomenda seus passageiros que remarquem por meio de seu site, lojas ou pelo telefone 4002-5700 (nas capitais brasileiras), 0300-570-5700 (nas demais localidades do Brasil) e 0810-9999-526 (na Argentina). A empresa dá a opção de alterar a data sem multas para embarque em um período de 15 dias a partir de segunda e o reembolso gratuito do bilhete ou mudança de rota e de data para além dos 15 dias com diferença tarifária. No caso da Aerolíneas Argentinas, os passageiros também terão direito a reembolso e reprogramação gratuita de seus voos em 15 dias no site e nos telefones 0810-222-86527 na Argentina e 0800-761-0254 no Brasil.