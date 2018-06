Equador envia delegação para identificar corpos encontrados na Colômbia

Agência Brasil

Uma delegação do Equador, formada por autoridades, famílias e jornalistas do jornal El Comércio, viajou para a Colômbia para identificar os corpos encontrados na fronteira entre os dois países. A suspeita é que três funcionários do El Comércio tenham sido mortos por dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Os três corpos podem pertencer aos equatorianos Javier Ortega (jornalista), Paúl Rivas (fotógrafo) e Efraín Segarra (motorista). Eles viajaram para a fronteira entre Colômbia e Equador para fazer uma grande reportagem sobre os episódios de violência envolvendo as Farc na região. Porém, os três foram capturados em 26 de março e há informações, ainda não confirmadas oficialmente, que podem ter sido mortos por grupos armados dissidentes das Farc.