Conselheiro da Casa Branca organiza cúpula com Putin

O principal conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, viajará à Rússia ainda neste mês para discutir uma possível reunião de cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin. Os planos foram confirmados em um comunicado do conselho, que afirmou que Bolton fará uma viagem entre os dias 25 e 27 de junho para Londres, Roma e Moscou.

Bolton é conhecido por ser um linha-dura e é considerado largamente responsável pela saída dos EUA do acordo multilateral para a suspensão do programa nuclear do Irã, em maio. O conselheiro sempre foi um duro crítico de Putin. Já chamou o presidente de mentiroso por negar ter havido interferência de hackers russos na eleição de 2016, vencida por Trump, e incluiu a Rússia em um reeditado "eixo do mal" de países que ameaçam os EUA.