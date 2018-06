Vice-presidente dos EUA virá ao Brasil na próxima semana

Agência Brasil

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, estará no Brasil na próxima semana. Ele passará por Brasília e por Manaus nos dias 26 e 27 de junho. Em discussão, as relações Brasil-EUA e a questão específica da Venezuela.

Em Manaus, Pence, deverá visitar acampamentos de refugiados venezuelanos e hospitais para conhecer o trabalho que o Brasil desenvolve na recepção dos imigrantes do país vizinho.

No começo do mês, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, conversou com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, em Washington (EUA), quando foi confirmada a visita de Pence. Aloysio Nunes chefiou a delegação brasileira durante a 48ª Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). De acordo com ele, a reunião com Pence em Brasília dará prosseguimento aos debates sobre a crise política e econômica da Venezuela.

No começo do mês, o Brasil e 18 países aprovaram a suspensão temporária da Venezuela da OEA. A medida é considerada uma punição. Para os representantes destas nações, falta respeito à democracia por parte do governo venezuelano, assim como há suspeitas em torno da reeleição do presidente Nicolás Maduro.