Reunião do Mercosul com Aliança do Pacífico deve ocorrer no dia 24 de julho

A primeira reunião do Mercosul com a Aliança do Pacífico (AP) deve ocorrer no dia 24 de julho, no México, de acordo com o subsecretário para América Latina e Caribe do Itamaraty, Paulo Estivallet. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que o objetivo é identificar novas oportunidades econômicas e também possíveis obstáculos a serem superados.

Estivallet negou, no entanto, que esteja em discussão a possibilidade de se fazer um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a AP, justificando que já há acordos do bloco ou dos países individualmente.

"A realização da cúpula seria, caso venha a se realizar, uma sinalização política importante da disposição dos principais países da região de continuarem avançando, tanto na consolidação dos acordos que já existem, quanto na identificação de oportunidades e também, porque não dizer, de divergências e obstáculos para fazer com que as coisas fluam da melhor maneira", disse o subsecretário.

A Aliança do Pacífico é formada por México, Chile, Colômbia e Peru.

O Mercosul é integrado atualmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.