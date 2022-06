Porto Alegre tem nova etapa de 'mais ônibus' e 'menos cobradores'

O transporte público de ônibus em Porto Alegre terá esta semana a implementação de duas novidades: mais linhas vão operar sem cobrador, que havia sido anunciado na metade da semana , e novas ligações serão ativadas, segundo nota da EPTC, no site da prefeitura.

A ampliação eleva para 72 linhas sem a função de cobrança na catraca de acesso ao serviço. O motorista recebe o pagamento ou o passageiro usa cartão TRI. A retirada começou em fevereiro

A retirada do cobrador ocorrerá na linha 650 (avenida do Forte/Itu Coinma), que circula sincronizada com a 653, que já não tem mais a função. Outras que vão entrar no novo sistema é a 614 (Leão Porto Seco) e 633 (Costa e Silva). "A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem", diz a EPTC.

Já a ativação de linhas prioriza os horários de pico em dias úteis, informa a prefeitura, e faz parte da quinta etapa do Programa de Reestruturação do Transporte: o Mais Transporte. São 43 viagens a mais no sistema, entre novas e reativações.

As mudanças estarão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

Estão sendo criadas as linhas 3953, da Quinta do Portal Ipiranga, e 3945, do Mapa Quinta do Portal Ipiranga, que atendem a região da Lomba do Pinheiro, na Zona Leste da Capital. Serão 15 viagens a mais por dia.

Nos horários de circulação da linha Mapa pela Av. Ipiranga, os clientes com destino à avenida Bento Gonçalves podem utilizar a linha 3942 Mapa Quinta do Portal Azenha, que passa a circular por essa avenida.

Veja a seguir o que será ampliado ou passa a ser ofertado nesta segunda-feira.

Linhas ativadas:

3942: Mapa Quinta do Portal Azenha

3943: Mapa Ipiranga

3953: Quinta do Portal Ipiranga

3945: Mapa Quinta do Portal Ipiranga

614: Leão Porto Seco

633: Costa e Silva

Linhas com ampliação de viagens: