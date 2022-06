Prefeitos de praças de Porto Alegre serão nomeados neste sábado

Mais de 12 prefeitos de praças serão nomeados neste sábado (4), nas regiões Nordeste e Centro de Porto Alegre. Desde às 9h30min, o chefe do Executivo Municipal, Sebastião Melo, acompanhado de secretários realizam a entrega de crachás e certificados a moradores. Até esta data, já foram mais de 130 voluntários nomeados, a exemplo de Marco Antonio Peruzzo, que desde 2021 administra a Praça Clio Fiori Druck, na Intercap.

Sem passar por uma votação, o cargo tende a ser ocupado por alguém que já exercia esse cuidado anteriormente. Ao detentor do cargo cabe a tarefa de repassar para a prefeitura os pedidos do que deve ser feito - o corte da grama, a manutenção dos brinquedos e do calçamento, a troca de lâmpadas, e a lista segue com a necessidade de cada lugar. Além disso, devem monitorar se os pedidos estão sendo atendidos.

No final do evento, os novos prefeitos assinarão o Pacto de Governança entre a comunidade e os gestores municipais. O objetivo é estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços públicos.