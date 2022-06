Prefeitura de Porto Alegre libera vacina da gripe para todos a partir de segunda (6)

A partir desta segunda-feira (6), a vacinação contra gripe estará aberta para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A Secretaria Municipal de Saúde terá 124 unidades de saúde (confira os locais neste link) com a vacina disponível, e a unidade móvel estará, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Largo Glenio Peres, no Centro Histórico. Com a medida, a prefeitura pretende ampliar a proteção contra a gripe para a população antes da chegada do inverno.

A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde protege contra três cepas do vírus influenza: A H1N1 e A H3N2 e B. O imunobiológico garante proteção contra complicações da doença, que podem levar a hospitalizações e óbitos.

O diretor adjunto da Vigilância em Saúde (DVS), órgão da SMS, Benjamin Roitman, destaca que a vacina da gripe pode ser feita de forma concomitante com outras vacinas pela maioria das pessoas. Apenas as crianças em idade para receber a vacina Covid-19 devem respeitar o intervalo mínimo entre as doses das duas vacinas.

Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 de junho a Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe e Sarampo Nesta sexta-feira (3), opara os grupos prioritários, com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais para as duas doenças.

Contraindicação:

O diretor da DVS lembra que sintomas leves, comuns no inverno, como coriza, obstrução nasal ou tosse não contraindicam a vacinação. "Apenas pessoas com febre não têm indicação para serem vacinadas, devendo aguardar a melhora do quadro clínico”, ressalta Roitman.