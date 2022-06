Parada Livre de Porto Alegre é transferida para 12 de junho

A Parada Livre de Porto Alegre, prevista para acontecer neste domingo (5), na Redenção, teve que ser transferida para a semana seguinte, no dia 12 de junho, por conta da previsão de chuva na Capital.

Segundo a organização do evento, as festas e atividades pré-parada ainda estão mantidas normalmente. Na quinta-feira (2), ocorreu o Karaokê da Parada no Venezianos Pub Café e a Festa da Parada na Cucko. Nesta sexta (3), acontece a Festa Pajubah da Workroom e Tieta no Bar Opinião, a partir das 23h. E, no sábado, o esquenta da Parada no Justo, às 17h; Parada no Espaço Not Meat, com show de Isa Bennett, às 18h; e Festa Freedom na Taverna Pub, às 19h.

Para dúvidas de artistas e parceiros, a Parada pede que entrem em contato diretamente com a organização do evento.