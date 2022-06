25ª Parada Livre de Porto Alegre é transferida para o dia 12 de junho

Com alteração no dia, por consequência do clima com chuva, a 25° Parada Livre de Porto Alegre ocorrerá no domingo, dia 12 de junho. O evento terá o tema "Contra o ódio, luta! Essa bandeira é de todes". Neste ano, a mobilização protesto volta à Redenção financiado pela multa do fechamento da Queermuseu.

A Parada Livre de Porto Alegre chega na edição histórica de número 25 e volta às ruas depois de dois anos interrompida. A manifestação e ato cultural inicia ao meio-dia com apresentações artísticas e segue até às 22h em palco montado próximo aos espelhos d'água.

A parada deste ano é tornada possível em parte pelo financiamento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do RS e o banco Santander pelo fechamento da exposição Queermuseu: cartografias da diferença, em setembro de 2017. "Os conservadores que provocaram esse episódio, um dos maiores escândalos de censura às artes no nosso país, não imaginavam que na verdade gerariam uma reação tão forte do movimento. Foi resultado de muita luta", afirma Célio Golin, do grupo Nuances, responsável pela representação que resultou no termo.

O tema escolhido pretende provocar a mobilização do público. "Nossa proposta nesse tema não poderia ser diferente depois de ver o Brasil acumular mais de 667 mil mortes na pandemia, onde muitas poderiam ser evitáveis. É nosso papel, em um momento tão importante mostrar que precisamos lutar, não apenas por nós LGBTI+, mas por todas as populações oprimidas", explica Gabriel Galli, ativista da ONG Somos.

A identidade visual do evento foi inspirada na obra do artista visual Fred Costa, Bandeyra Nacional, trazendo um certo tom irônico e brincando com o nacionalismo dos conservadores.

Marcha e programação cultural

Por volta das 15h, inicia a marcha que dá a volta no parque, iniciando pela avenida Setembrina, seguindo pela Osvaldo Aranha, José Bonifácio, João Pessoa e retornando ao palco. Ao todo, estão previstos sete trios elétricos. Um dos destaques deste ano é um trio composto apenas por homens trans. "É uma forma de marcarmos a invisibilidade histórica da nossa comunidade e mostrarmos a força do movimento", explica Caio Tedesco, do coletivo Homens Trans em Ação.

Pela primeira vez, a programação cultural inicia com um bloco de carnaval, o Bloco do Beijo. Após, segue com mais de 30 atrações, entre shows de drag queens, cantores, grupos musicais e de dança. "A seleção não foi fácil, mas acredito que conseguimos dar uma boa perspectiva do melhor que temos na cidade", afirma Priscila Leote, da ONG Outra Visão.

Outra novidade neste ano é a Rua dos Direitos, em que organizações sociais e instituições públicas apresentarão seus projetos e ações para a comunidade LGBTI+.

Durante o último mês, mais de duas dezenas de atividades de apoio à Parada Livre foram organizadas por pequenos negócios parceiros, entre promoções, festas e lançamentos de lanches e drinks.

Organização e financiamento

A Parada Livre e organizada pelos coletivos Nuances, Igualdade, SOMOS, Outra Visao, G8 - SAJU/UFRGS, Juntos LGBT, Maes pela Diversidade, Escoteiros do RS, Homens Trans em Acao, Bloco da Diversidade, Coletivo Amora, NUDS- Nucleo de Diversidade do Sintrajufe/RS, Instituto Teia - Direitos Humanos, Transenem, Rede Les-Bi, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids - RS e Homens Negros Trans e Transmasculines em Diaspora.

O evento conta com o apoio e financiamento da Prefeitura de Porto Alegre e pelo edital decorrente do Termo de Compromisso Consensual celebrado pela PRDC-RS/MPF em decorrencia do fechamento antecipado da exposicao “Queermuseu-Cartografias da Diferenca na Arte Brasileira.

SERVIÇO

PARADA LIVRE DE PORTO ALEGRE

12 de junho, 12h

Parque da Redenção