Rio Grande do Sul segue com o clima frio nesta sexta-feira

Uma massa de ar seco se amplia pelo território gaúcho e propicia aberturas de sol em todas as regiões nesta sexta-feira (3). Entretanto, entre o Planalto, a Serra e o Litoral Norte o tempo fica instável pela manhã e o sol irá demorar mais para aparecer durante o dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

O frio segue presente e as menores marcas irão ocorrer na Metade Sul do Estado com 1ºC a 4°C na maior parte da região. Já entre a serra sudeste e Campanha a previsão é de marcas negativas e geada. Durante a tarde a temperatura sobe mais em relação aos últimos dias e alivia a sensação de frio.

O sol vai predominar entre algumas nuvens com maior amplitude térmica. Nesta sexta-feira (3) tem sol entre nuvens e a máxima sobe um pouco mais. Domingo (5) terá muitas nuvens, com previsão de chuva que poderá ser forte em alguns momentos.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 19°C

Mínima: -2°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 15ºC

Mínima: 6ºC