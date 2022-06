Mais três linhas de ônibus passam a operar sem cobrador em Porto Alegre

A partir de segunda-feira (6), a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), autoriza mais três linhas a circularem sem cobrador na Capital.

A linha 650 (Av. Do Forte/Itu Coinma) possui baixa demanda e circula sincronizada com a 653, que já opera sem cobrador. A 614 (Leão Porto Seco) e a 633 (Costa e Silva) estão no pacote de ativação de linhas do Mais Transporte, que será divulgado nesta sexta-feira (3).

A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque.

Com o acréscimo, Porto Alegre chega a 72 linhas sem cobrador em dias úteis, além das autorizadas a circular exclusivamente nos domingos. Em relação ao percentual de profissionais, a retirada totaliza 11% do quadro, com a previsão de chegar a 25% até o fim deste ano.

último anúncio de novas linhas início da retirada dos cobradores a operarem sem estes funcionários foi no fim de maio. Ofoi em 15 de fevereiro.

Novas linhas sem cobradores a partir de segunda-feira (6):

Linha 614 – Leão Porto Seco

Linha 633 - Costa e Silva

Linha 650 – Av. Do Forte/Itu Coinma.