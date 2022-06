Unidade móvel vacina contra a gripe no Centro Histórico nesta sexta, último dia da campanha

cobertura vacinal é de apenas 47,3% No último dia da campanha nacional de vacinação contra a gripe, a unidade móvel do projeto Fique Sabendo, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, estaciona nesta sexta-feira (3) no Centro Histórico da Capital para vacinar os públicos prioritários. A ação, que irá ocorrer das 9h às 16h, será no Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público. Até o momento, a

Podem receber a vacina crianças de seis meses a nove anos, gestantes, idosos, povos indígenas, puérperas e trabalhadores da saúde, trabalhadores do transporte coletivo (motoristas e cobradores), das forças de salvamento e segurança, trabalhadores da educação, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade e com comorbidades.

Para as crianças, o tempo mínimo de intervalo entre a vacina da gripe e da Covid-19 é de 14 dias. Os demais grupos podem fazer as vacinas de forma concomitante. A vacinação também está disponível em 124 unidades de saúde, no horário de funcionamento das mesmas.