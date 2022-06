Reunião de secretários debate crise no sistema de saúde da Região Metropolitana de Porto Alegre

aumento dos números de casos de Covid-19 A alta demanda de pacientes com problemas respiratórios, somada ao, expôs vários problemas dos serviços de saúde no Rio Grande do Sul. Esse cenário foi pauta de uma reunião promovida pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) com os secretários de saúde de 14 municípios, na manhã desta quarta-feira (1), na sua sede no Instituto Caldeira.

O encontro foi um dos encaminhamentos firmados a partir da reunião com a secretária estadual de saúde, Arita Bergmann, no último dia 27. Os secretários municipais apresentaram a situação dos municípios e o cenário de emergências lotadas, falta de insumos e de profissionais para contratação e, principalmente, os orçamentos estourados.

A previsão para destinação de recursos em saúde nas contas municipais, de acordo com a Constituição Federal, é de 15%. Vários municípios já ultrapassaram esse índice, chegando a comprometer 42% do orçamento. As causas, segundo as autoridades, seriam o congelamento do repasse federal e o corte de repasses em razão da Covid-19. Em nível estadual, o Programa Assistir também gerou perdas de receitas municipais.

Considerando a gravidade do quadro, o presidente da Granpal e prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, e os secretários municipais definiram algumas ações que visam gerar impacto imediato. “A situação que vivemos é algo sentido por todos os municípios que integram a associação, e por isso, por meio do diálogo, vamos construir ações que repercutam no acesso da população à nossa rede pública”, enfatizou Battistella.

O que foi encaminhado: