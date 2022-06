Asilo Padre Cacique pede doação de leite com urgência

O asilo Padre Cacique é uma instituição filantrópica, que depende de doações para se manter aberta. E, segundo o presidente do asilo, Edson Brozoza, as doações de alimentos não perecíveis caíram 70%, dificultando a manutenção do serviço.

No inverno, principalmente a utilização do leite cresce. No entanto, as doações desse alimento praticamente desapareceram, tornando-se, assim, o alimento com mais carência. Achocolatado e aveia estão presentes nas cestas básicas, porém, com o leite em falta fica difícil a utilização desses alimentos.

A instituição tem a capacidade de abrigar de 130 a 150 idosos. Em consequência aos severos protocolos, na pandemia não ouve a perda de nenhum morador da instituição. No momento, o asilo abriga 103 pessoas, que ganham 6 refeições por dia.

Empresas podem fazer doações pelo fundo municipal do idoso, entretanto, as burocracias envolvidas no processo acabam afastando doadores potenciais. Assim sendo, a principal fonte para manter instituição aberta é a doação de pessoas físicas.

Saiba como doar: