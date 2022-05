Prefeitura antecipa Operação Inverno e Tesourinha abre nesta terça e quarta-feira

Com a previsão de nova onda de frio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) já atuam com a Operação Inverno 2002, prevista para iniciar em 4 de junho. A ação no Ginásio Tesourinha será retomada nesta terça-feira (31), e quarta-feira (1º), a partir das 19h, com 60 vagas de acolhimento para pernoite.