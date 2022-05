Estudo pioneiro mapeia população com Transtorno do Espectro Autista no RS

O Rio Grande do Sul tem pelo menos 4.074 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo 80% delas do sexo masculino e 20% do sexo feminino. Os dados foram coletados a partir das solicitações feitas para obter a Carteira de Identificação da Pessoa com Espectro Autista (CIPTEA), em um levantamento inédito em todo o Brasil. A iniciativa busca identificar as principais características dessas pessoas e suas famílias, e vai orientar os gestores públicos na elaboração de políticas mais assertivas para essa população.

Ana Flávia Beckel Rigueira, diretora técnica da Faders Acessibilidade e Inclusão - órgão do governo gaúcho que realizou a pesquisa - explica que, a partir de informações sobre temas como educação, trabalho e renda, será possível mapear quais são as principais dificuldades e obter o recorte do que pode ser feito nos municípios. Os dados foram coletados entre 18 de junho de 2021 e 18 de março de 2022 e abrangem tanto as pessoas diagnosticadas no espectro autista quanto seus familiares. “A cada ano, no mês de abril, todas as informações colhidas serão atualizadas para que tenhamos sempre o número mais próximo da totalidade”, afirma.

A diretora da Faders diz que o número de pessoas consideradas do espectro autista é maior do que as registradas pelas solicitações de CIPTEA. Mas, para se ter uma noção exata dessa população, é preciso que sejam feitos mais encaminhamentos da carteira de identificação.

No Rio Grande do Sul, para cada quatro meninos com autismo, existe uma menina com o transtorno. “É mais fácil a identificação no sexo masculino, pois nas meninas a detecção acontece quando há uma comorbidade associada, como a deficiência intelectual e atraso significativo na linguagem, evidenciando o diagnóstico. As manifestações sociocomunicativas são mais sutis nas meninas”, esclarece.

Para atender essa parcela da população, o governo do Rio Grande do Sul desenvolveu o projeto prioritário TEAcolhe, que busca proporcionar o atendimento qualificado às pessoas com TEA. A Lei Gaúcha Pró-Autismo, de 2019, estabelece, entre outras medidas, a garantia do atendimento às necessidades específicas das pessoas com transtornos do espectro autista, visando ao desenvolvimento pessoal, à inclusão social e à cidadania e ao apoio às suas famílias.

O que é a CIPTEA

A Carteira de Identificação do Espectro Autista (CIPTEA) tem o objetivo de garantir a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

A CIPTEA pode ser solicitada por meio do formulário disponibilizado no site da Faders ( www.faders.rs.gov.br ).

Alguns dados da população com Transtorno do Espectro Autista no RS (a partir dos pedidos de CIPTEA)

Faixa etária

4 a 5 anos - 20%

8 a 10 anos - 17,30%

11 a 15 anos - 16,67%

16 a 18 anos - 4,81%

19 a 25 anos - 4,57%

Idade em que obteve o diagnóstico

0 a 3 anos - 57%

4 a 7 anos - 29%

8 a 10 anos - 5%

11 a 18 anos - 5%

19 a 60 anos - 4%

61 anos ou mais - 0%