Entidades de comunicação divulgam notas de pesar sobre a morte de David Coimbra

morte do jornalista David Coimbra na manhã desta sexta-feira (27) comoveu o meio jornalístico gaúcho e nacional. David tinha 60 anos e em 2013 foi diagnosticado com um câncer no rim esquerdo. Passou por tratamentos inovadores nos Estados Unidos, tendo retornado ao Brasil em 2020, mas em fevereiro deste ano voltou a se afastar das atividades profissionais por motivos de saúde.

A Associação Nacional de Jornais (ANJ), divulgou nota lamentando a morte do jornalista, que assinava há anos uma coluna no jornal Zero Hora.

"Com pesar, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) se solidariza com a família, amigos e colegas de David Coimbra, falecido hoje aos 60 anos. Em toda a sua vida profissional, como repórter, editor, cronista e comentarista em veículos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, David foi um intransigente defensor da liberdade de imprensa e dos valores democráticos. A imprensa brasileira, e particularmente a gaúcha, perde um dos seus mais talentosos e representativos profissionais, que deixa um legado de exemplo para as futuras gerações de jornalistas", diz o texto assinado pelo presidente da ANJ, Marcelo Rech.

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI), através de seu Conselho Deliberativo, diretoria executiva e associados lamentou profundamente o falecimento do jornalista, cronista e escritor, destacando que ele teve uma trajetória profissional exemplar na imprensa do Sul do País.

“Vencedor de dez prêmios ARI, entre outros reconhecimentos que obteve ao longo de sua vida jornalística, David se impôs pelo talento, pela integridade e pela capacidade de colecionar amigos. Uma perda irreparável para o jornalismo e para a sociedade gaúcha”, diz a nota assinada pelos presidentes da ARI, José Maria Rodrigues Nunes, e do Conselho Deliberativo, Batista Filho.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul também lamentou a morte do profissional, que além de colunista da Zero Hora era apresentador e comentarista na Rádio Gaúcha.