Colegas e amigos lamentam a morte de David Coimbra

Uma referência no jornalismo, amante da vida, sensível e generoso. Esses são alguns dos termos usados por colegas, ex-colegas e amigos de David Coimbra, que morreu na manhã desta sexta-feira (27) aos 60 anos, em decorrência de um câncer.

O apresentador e colunista do Grupo RBS passou por várias redações e veículos de imprensa, deixando um rastro de amizades e admiração.

“O David Coimbra foi pra mim a maior referência no jornalismo, pela capacidade de escrita e pelo domínio técnico a respeito de absolutamente tudo o que produzia. Mais do que um jornalista de opinião ou colunista, era um legítimo repórter, inquieto, incansável, firme e dedicado”, disse o jornalista Alexandre Elmi, que trabalhou com David entre 2002 e 2011 e o conhecia desde o início da carreira, quando começou em um jornal de Santa Catarina.

David é descrito como um colega sensível, generoso e divertido. “Amava profundamente a vida e viveu com intensidade. Fará falta enorme em tempos tão tristes, que precisam de inteligências como a dele”, diz o ex-colega.

Renato Martins, outro ex-colega, citou a inteligência e perspicácia do jornalista. "Além de colega de corredor na Grupo RBS em Porto Alegre, o David foi meu chefe em Santa Catarina em 1994 e 1995 numa grande caravana de gaúchos ao estado vizinho. Foi quando pude conviver mais com sua inteligência, perspicácia e generosidade. Muitas histórias sobre ele serão contadas por muitos e muitos anos", lembrou.

“Sensibilidade, é assim que eu defino o David. E essa característica fazia com que ele traduzisse a vida nos seus mais diversos segmentos, nos seus textos e comentários”, descreve o apresentador de TV Rogério Amaral. Ele conta que David tinha a capacidade de observar a vida de maneira absolutamente sensível e levar isso para textos e comentários.

Rogério Amaral diz que a morte do ex-colega é uma perda para o jornalismo esportivo. “A crônica esportiva perde quem elevava o conceito da nossa atividade. O jornalismo perde um profissional da maior grandeza e eu, particularmente, perco um amigo dileto, fraterno, que independente da distância, mantínhamos sempre uma admiração mútua”, afirma.

As redes sociais foram tomadas por manifestações de pesar e lembranças de colegas e ex-colegas, pessoas que trabalharam com David em vários veículos de comunicação ao longo da sua carreira.

Antônio Carlos Macedo, apresentador da Rádio Gaúcha, destacou a luta do colega contra o câncer.

Brava luta de David Coimbra contra o câncer terminou. Após anos de batalha, nosso colega e amigo foi, enfim, derrotado por esse traiçoeiro e impiedoso inimigo. Descanse em paz, David. Que seu texto maravilhoso continue a contar belas histórias no Céu, ao lado do Senhor. — instagram: @ac.macedo (@acmacedo) May 27, 2022

Nando Gross lembrou que David era um colega extraordinário.

Inacreditável a notícia da morte do David Coimbra. Parceiro, colega de tantos trabalhos, um jornalista e escritor extraordinário. Vá em paz, meu amigo. — Nando Gross (@NandoGross) May 27, 2022

O senador Lasier Martins, que trabalhou com David durante anos no Grupo RBS, disse que o Rio Grande do Sul perdeu um dos seus principais jornalistas.

O RS perde um de seus mais talentosos jornalistas, David Coimbra. Estudioso, compenetrado, muito culto, simples mas muito perspicaz em tudo que observava e interpretava. A penúltima página de Zero Hora perde um brilhante cronista. E esse gênero do jornalismo fica mais pobre. — Lasier Martins (@lasiermartins) May 27, 2022

Tino Marcos, repórter da TV Globo, lembrou o texto genial de David e a destacou que sua obra permanece.

O jornalismo ficou mais pobre, o dono do texto genial, impecável, silenciou. O xadrez perdeu um apaixonado. Eu perdi um colega, um contemporâneo de Copas e viagens. Um amigo gentil e inteligentíssimo. Adeus, David Coimbra! Sua obra ficou, sua energia permanece. — Tino Marcos (@tinomarcosreal) May 27, 2022

Juremir Machado da Silva disse que a morte do jornalista representa a perda de uma parte da sua juventude.