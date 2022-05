Resumo da semana: dengue no RS, reajuste nos planos de saúde e queda na confiança do consumidor

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

Porto Alegre recebe, neste fim de semana, a segunda etapa do circuito brasileiro de skate, o STU . A competição será realizada na pista da Orla do Guaíba, a maior da América Latina, e contará com os principais skatistas de street e park do Brasil. A programação está sujeita a mudanças em função da chuva.

Dengue causa 38 óbitos e mais de 25 mil infectados neste ano no Rio Grande do Sul . A infestação do mosquito transmissor já abrange 446 municípios gaúchos.

Porto Alegre é uma das capitais brasileiras com maiores percentuais de LGBTQI+ , diz IBGE. É a primeira vez que a instituição apura o dado no País

Campanha do Agasalho 2022 Governo do RS deu início a. Na Capital, as doações são arrecadadas em 19 pontos de coleta, incluindo shoppings, hospitais e secretarias.

Imposto de Renda O prazo para declaração doencerra na próxima terça-feira, dia 31.

autorizou um reajuste de até 15,5% no valor dos planos individuais e familiares Com o aval do Ministério da Economia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Um total de 8 milhões de beneficiários devem ser afetados.