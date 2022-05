Jornalista gaúcho David Coimbra morre aos 60 anos

O jornalista David Coimbra faleceu nesta sexta-feira (27) aos 60 anos, em Porto Alegre, em decorrência de um câncer. Ele era apresentador da Rádio Gaúcha e colunista do Grupo RBS e estava afastado das atividades desde 14 de fevereiro.

David descobriu um câncer no rim em 2013, tendo feito uma cirurgia para retirada. O jornalista morou durante alguns anos nos Estados Unidos, onde se submeteu a alguns tratamentos experimentais, que o levaram a ser considerado curado. Há alguns meses, o profissional passou a sentir dores, afastando-se do trabalho novamente.

Ele escreveu os romances 'Canibais - paixão e morte na Rua do Arvoredo' (2004) e 'Jô na estrada' (2010), dos livros de ensaios históricos 'Jogo de damas' (2007) e 'Uma história do mundo' (2012), das coletâneas de crônicas 'Mulheres!' (2005) e 'Um trem para a Suíça' (2011), entre outros.

A última obra lançada por ele foi o livro 'Hoje eu venci o câncer' (2018), em que David relata como descobriu a doença e quais métodos o ajudaram no tratamento.

David graduou-se como jornalista na Pucrs, tendo feito estágio como assessor de imprensa da Livraria e Editora Sulina. Passou por mais de 10 redações no Sul do Brasil, entre elas: Correio do Povo, Diário Catarinense, Jornal da Manhã (Criciúma), Jornal NH, Jornal de Santa Catarina, rádio Eldorado (SC), rádio Guaíba e RCE TV (SC).