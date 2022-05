Prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem 2022 termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (27), o prazo para efetuar o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Os inscritos podem debitar o valor de R$ 85 via boleto, cartão de crédito ou Pix - estas duas últimas modalidades de pagamento estão sendo ofertadas pela primeira vez. O custo é obrigatório para os estudantes que tiveram a isenção da taxa negada.