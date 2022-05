Homem morre sufocado por gás após ser colocado em porta-malas de viatura da PRF

Um homem de 38 anos morreu asfixiado em uma espécie de câmara de gás dentro do porta-malas de uma caminhonete da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (25), após ser preso por agentes da em Umbaúba, no Litoral de Sergipe. Diversos vídeos postados nas redes sociais mostram a prisão de Genivaldo de Jesus Santos, que tinha esquizofrenia.

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele é algemado e depois colocado dentro da viatura pelos policiais. Pouco depois, uma fumaça branca começa a sair do porta-malas. Segundo testemunhas, uma bomba de gás de pimenta foi jogada no interior do veículo.

De acordo a PRF, Santos estava em surto no momento da abordagem. Ele foi encaminhado a um hospital mas não resistiu. Um procedimento disciplinar será aberto para apurar a conduta dos policiais.

Leia a íntegra da nota da PRF:

“Na data de hoje, 25 de maio de 2022, durante ação policial na BR-101, em Umbaúba-SE, um homem de 38 anos resistiu ativamente a uma abordagem de uma equipe PRF. Em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Umbaúba.

Durante o deslocamento, o abordado veio a passar mal e socorrido de imediato ao Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito.

A equipe registrou a ocorrência na Polícia Judiciária, que irá apurar o caso. A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe lamenta o ocorrido e informa que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos”.

Ação da PRF no Sergipe gera revolta nas redes sociais

O assunto é um dos mais comentados na manhã desta quinta-feira (26) no Twitter, gerando indiganção e revolta entre os usuários. O senador Humberto Costa (PT) retwittou um vídeo com as imagens da morte de Santos, lembrando também os 25 mortos durante uma operação policial no Rio de Janeiro também na quarta-feira.