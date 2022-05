Governo do RS lança Campanha do Agasalho nesta quinta-feira

O governo do Rio Grande do Sul dá início, nesta quinta-feira (26), às 10h, no Salão Negrinho do Pastoreio, à Campanha do Agasalho 2022. O lançamento contará com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, da primeira-dama Sônia Vieira, do chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes, e da secretária de Comunicação, Tânia Moreira.

Na Capital, a Campanha do Agasalho já está em andamento desde o início do mês. A antecipação da iniciativa, coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama, Valéria Leopoldino, visa aumentar a qualidade das doações e agilizar a distribuição à população em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, as doações são arrecadadas em 19 pontos de coleta, incluindo shoppings, hospitais e secretarias.