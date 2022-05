Faculdade Moinhos de Vento investe R$ 15 milhões em sede no Shopping Total

Voltada à área da Saúde, a Faculdade Moinhos de Vento vai trocar de endereço — a instituição de ensino superior do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, deve estar no prédio 5 do Shopping Total a partir de agosto.

Com um investimento de R$ 15 milhões, a nova sede possibilitará a abertura de novos cursos, afirma o superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini. Do total, são aportados R$ 10 milhões para as obras, que já estão em estágio avançado, e mais R$ 5 milhões para mobiliar e equipar a faculdade devem ser aportados outros R$ 5 milhões.

"Estamos fazendo um investimento de quase R$ 15 milhões num novo espaço, amplo, moderno e em linha com o que há de mais avançado para preparar os alunos para o futuro da saúde", disse o executivo na sexta-feira (20), durante a aula inaugural dos cursos de pós-graduação 2022/2023. "Nosso compromisso é não apenas entregar conhecimento, mas construir conhecimento. É inovar para que nossos alunos possam oferecer o melhor aos seus pacientes. Por isso temos a educação e a pesquisa como pilares e nos propomos a contribuir com uma formação de excelência para os profissionais de saúde".

De acordo com Parrini, o novo espaço deve qualificar ainda mais a formação na Faculdade Moinhos, além de possibilitar a inauguração de novos cursos.

Atualmente, a Faculdade Moinhos fica na rua Ramiro Barcelos, no bairro Independência. A nova área terá o dobro da atual, com 2.627 metros quadrados, e contará com 10 salas de aula, reprodução de um hospital com salas de simulação realística e laboratórios de habilidades, além dos de anatomia, microscopia, morfofuncional e multidisciplinar. A capacidade será de 1.200 alunos por dia nos três turnos.

O portfólio de cursos da instituição, no momento, inclui apenas um curso de graduação — em Enfermagem. Com a nova unidade, será acrescentado o curso de Gestão Hospitalar, no formato EaD (Educação à Distância).

Lançada em 2018, a faculdade já formou mais de 2 mil profissionais e conta com um curso de graduação, 16 pós-graduações, atividades de extensão, além de programas de residência médica, de fellowship e o observership, curso que oferece a vivência prática na rotina hospitalar de profissionais de referência aos alunos.