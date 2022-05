Asilo Padre Cacique pede doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza

O Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, precisa de doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza para seguir atendendo aos idosos carentes de ambos os sexos abrigados no local. A chegada do frio aumenta o consumo de alimentos específicos usados no preparo das refeições, que nesta época do ano ganham o reforço de caldos, sopas, molhos e café. Itens como aveia, bolacha salgada, caldo de galinha e de carne e sardinha são alguns dos solicitados pela instituição.

Fundado em 19 de junho de 1898, o asilo é mantido exclusivamente por meio de doações, seja e produtos ou financeira. Além os alimentos, o Padre Cacique precisa também de materiais de higiene e limpeza que na pandemia tiveram o seu uso intensificado, como água sanitária e álcool líquido 70%.

As doações podem ser entregues na sede do Asilo Padre Cacique, de segunda a domingo das 7h às 20h, Av. Padre Cacique, 1178, bairro Menino Deus. A relação completa dos materiais que estão em maior necessidade pode ser conferida no link https://www.asilopadrecacique.com.br/noticia/3/necessidades-do-mes.