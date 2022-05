RS deve ter mínima de 1°C nesta segunda, mas máxima de 30°C na terça

A temperatura no Rio Grande do Sul deve variar entre 1°C e 24°C nesta segunda-feira. O ar seco predomina e garante mais um dia de sol. O dia poderá começar com um pouco de frio e presença de nuvens baixas ou nevoeiros, especialmente nos vales da Metade Leste, de acordo com a Metsul Meteorologia.

Mínimas abaixo de 5°C poderão ser registradas em diversos municípios de maior altitude do Estado. Não se descarta a ocorrência de geada em alguns pontos. A tarde terá sol e poucas nuvens com gradativa elevação da temperatura e sensação térmica agradável. Nas tardes de terça e quarta-feira a temperatura irá subir e chegará perto de 30°C.

Em Porto Alegre, o dia poderá ter início com umidade e um pouco de frio. A tarde terá tempo firme com sol e gradativo aquecimento. Modelos projetam tempo firme com grande oscilação térmica na terça e na quarta também. Entre quinta e a sexta-feira uma nova frente fria avança e traz instabilidade para a Capital.