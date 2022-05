Sine de Porto Alegre tem mais de 1,1 mil vagas de emprego nesta semana

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre (av. Sepúlveda, esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 1.184 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego para esta semana. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O maior número de vagas é destinado ao setor de construção civil, como 103 oportunidades para montador de estruturas metálicas, 132 para eletricista e 100 para auxiliar de encanador. Há ainda 200 vagas exclusivas para pessoas com deficiência na área de atendente de telemarketing. No setor de serviços, são 32 vagas para cozinheiro.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.

No próximo sábado (28), o Sine promove o Feirão de Empregos, desta vez no bairro Rubem Berta, na quadra da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina (Estr. Martim Félix Berta, 38), das 8h às 17h. Os interessados devem levar um documento oficial com foto e comprovante de residência. O Sine faz a intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para possível entrevista de emprego. Também haverá estrutura para entrevistas no local.

Confira as vagas desta semana