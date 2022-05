PF resgata em Putinga quatro argentinos mantidos em condições degradantes de trabalho

Quatro argentinos que atuavam no corte de árvores em uma área rural do Município de Putinga, na região do Vale do Taquari, foram resgatados por auditores-fiscais do Ministério do Trabalho, nesta sexta-feira (20). O grupo era mantido em condições de trabalho consideradas degradantes e permanecia isolado e em alojamentos precários pelo empregador.

Segundo informações da Polícia Federal de Santa Cruz do Sul, diligências investigativas foram realizadas entre terça (17) e quarta-feira (18), por requisição do Ministério Público do Trabalho.

Os homens resgatados atuavam na informalidade e, segundo a investigação, teriam chegado ao local de trabalho com passagens pagas pelo empregador. Os mesmos estavam sem documentos desde então.

Os trabalhadores foram encaminhados a um hotel do município, enquanto aguardam os trâmites dos acertos financeiros referentes às rescisões contratuais, acompanhados pelo procurador do Ministério Público do Trabalho.