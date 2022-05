DNIT realiza estreitamento de pista na BR-116/RS em São Leopoldo neste domingo

O Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes (DNIT) alerta que, neste domingo (22), irão ocorrer estreitamentos de pista na BR-116/RS, em São Leopoldo. A ação é feita para que se realize a supressão da vegetação, necessária para a implantação das terceiras faixas da rodovia, entre o rio dos Sinos e o bairro Scharlau.

Segundo o DNIT, o estreitamento acontece das 9h às 16h no atual canteiro central, entre o bairro Scharlau e as pontes do rio dos Sinos (do km 242,4 e o km 246). Uma das pistas será estreitada parcialmente, por períodos intercalados de 20 minutos. O local estará devidamente sinalizado.

A ação faz parte dos trabalhos previstos para a operação do complexo das quatro novas pontes que estão em construção sobre o canal principal e sobre a várzea do rio dos Sinos. Em caso de chuva, a atividade será adiada para data a ser agendada.