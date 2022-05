Mesmo com redução nos assaltos no transporte coletivo de Porto Alegre, passageiros ainda se sentem inseguros

Ônibus lotados, com poucos horários e sentimento de insegurança. É assim que os passageiros de Porto Alegre encontram o transporte coletivo na hora de sair ou voltar para casa, mesmo com a queda de 33% no número de assaltos a ônibus em 2022. Neste ano, entre janeiro e março, foram 20 ocorrências - em comparação com o mesmo período de 2021, quando ocorreram 30. Os dados, dos consórcios e da Carris, foram divulgados na reunião do Fórum do Transporte Seguro, em abril.

Contar com a sorte deixou de ser uma exceção e passou a ser uma realidade que mascara os números contabilizados. Embora, de fato, haja uma redução em assaltos, tanto quem aguarda o ônibus por mais de meia hora nas paradas ou quem permanece dentro do transporte coletivo em viagens curtas e longas, permanece com medo.

“O ônibus está sempre cheio e desorganizado, não tem ninguém para garantir a segurança”, relata o frentista Lucas Martins, de 22 anos. “Não tem segurança, na verdade. A segurança que tem é dar a sorte de ter algum brigadiano no ônibus ou alguém mal encarado que as pessoas conhecem, mas não tem segurança nenhuma, tanto para os motoristas quanto para os passageiros”, acrescenta.

Após três anos buscando o aumento da segurança de passageiros em 2019, a Força-Tarefa de Combate a Roubos em Transporte Coletivo de Porto Alegre passou a ser a Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC), sendo a primeira deste tipo no País.

No primeiro ano, ainda como força-tarefa, foram registradas 364 ocorrências em janeiro. Em 2019, no mesmo período, o número caiu para 83 - uma redução de 77,1%. Já no comparativo de fevereiro, o índice de queda é ainda maior, chegando a 79,5% entre 2016 (298 casos) e 2019 (61 ocorrências).

“O programa já tem um tempo que é realizado junto com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), com a secretaria de Segurança Pública, com a Guarda Municipal e com a Brigada Militar. Uma força tarefa que tem reduzido os índices em linhas históricas e mudaram o perfil”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

O trabalho integrado trouxe um grande ganho para o transporte e seus passageiros, pois, no momento que se conseguiu diminuir o número de assaltos, houve maior segurança para a população, segundo o diretor de operações da ETPC, Cirilo Faé. Mas, essa não é a realidade encontrada pela funcionária Franciele Silva de Almeida, de 31 anos. Todos os dias, Franciele utiliza o transporte público para ir e voltar da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). “É uma situação bem complicada. Tem a questão de que o cobrador e o motorista não podem se meter, então acaba ficando bem difícil”.