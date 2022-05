Rio Grande do Sul ainda tem 92 mil pontos sem luz após a passagem de ciclone

Parte dos gaúchos segue sentindo os efeitos da passagem do ciclone subtropical Yakecan , que atingiu o Rio Grande do Sul entre a tarde de terça-feira (17) e a quarta-feira (18). As rajadas de vento superiores a 100 km/h que foram registradas em algumas áreas e a forte chuva que atingiram o Estado ainda prejudicam o fornecimento de energia em 92 mil pontos.