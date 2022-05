Linha 343 terá oferta ampliada a partir de segunda-feira em Porto Alegre

A partir da próxima segunda-feira (23), a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá ampliar a oferta de ônibus na linha 343 Campus Ipiranga para 59 viagens no sentido bairro-Centro e 61 viagens no Centro- bairro.

demanda de passageiros, que teve aumento nas últimas semanas A alteração tem como base a análise da, e na retomada das aulas presenciais dos cursos regulares de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), prevista para iniciar em junho. As tabelas horárias podem ser consultadas no site da EPTC, e a localização, em tempo real, pode ser acompanhada pela função GPS do aplicativo TRI (Cittamobi).

Antes da mudança nas linhas universitárias, D43, 353 e 343 somavam 125 e 126 viagens nos sentidos bairro-Centro e Centro- bairro, respectivamente. Com a nova proposta em implantação são 126 viagens em cada sentido nas linhas 353 e 343 somadas. Segundo a prefeitura da Capital, o serviço atende todas as paradas com o mesmo tempo no deslocamento que era feito pela extinta D43.