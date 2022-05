Animais de estimação ganham espaço especial na hospedagem social em Porto Alegre

O frio intenso chegou ao Rio Grande do Sul e, com ele, o drama de quem sobrevive nas ruas das cidades e ficam à mercê do tempo. Nos períodos mais críticos, além das 240 vagas permanentes em albergues próprios e 282 pousadas conveniadas, a prefeitura de Porto Alegre busca outros lugares que possam abrigar, emergencialmente, pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na noite desta terça-feira (17), quando os termômetros da Capital gaúcha chegaram a registrar temperaturas de apenas um dígito, 46 das 100 vagas disponíveis no Ginásio Tesourinha foram ocupadas por quem buscava se abrigar do frio e da chuva. E não foram apenas os humanos que contaram uma cama quentinha e refeição para amenizar a noite fria. Os animais de estimação de quem buscou abrigo também ganharam um cantinho todo especial.

Além de garantir o bem-estar animal, a medida busca estimular a hospedagem social entre aqueles que têm pets e alegam permanecer na rua porque seus companheiros não podem ficar junto. Além do Tesourinha, o albergue da prefeitura na av. Farrapos, 296, oferece sete baias para quem chegar acompanhado de seu bichinho de estimação. As pousadas conveniadas também estão preparadas para receber os pets, mas é preciso passar por uma triagem nas abordagens feitas pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) do Município.

A secretária do Gabinete da Causa Animal, Catiane Mainardi, explica que as ações da Operação Inverno foram antecipadas em função do alerta climático. "No Tesourinha foram disponibilizadas 6 casinhas com cobertores e potinhos de alimentação para os pets, e atendimento veterinário para os animais que precisassem desse acolhimento na noite de ontem", destaca, em entrevista ao Jornal do Comércio.

O gabinete também adiantou os atendimentos veterinários e auxílio aos animais durante a ação com as pessoas em situação de rua. Catiane conta que equipe distribuiu roupinhas, cobertores e ração, e fez aplicação de coleiras antiparasitárias. Além disso, os tutores que concordaram em castrar seus animais de estimação tiveram o procedimento agendado.

"Foram repassadas, também, algumas orientações sobre guarda responsável para eles, e também orientações sobre o alerta meteorológico, sugerindo que busquem vaga na rede de atendimento", conta a secretária, lembrando a importância da questão dos animais para pessoas em situação de rua. Essas ações, segundo Catiane, continuarão se estendendo durante todo o período do inverno de 2022.

Nesta quarta-feira (18), o Tesourinha seguirá aberto para acolhimento, com entrada a partir das 18h.

Saiba como ajudar os pets em vulnerabilidade social e situação de rua em POA

Quem quiser ajudar pode doar cobertores, ração, camas para cachorro e para gato, casas para cachorro e roupas pet novas e usadas. As doações podem ser entregues no Gabinete da Causa Animal, na avenida Borges de Medeiros, 2244, térreo.