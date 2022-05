Cidades do RS ainda sofrem com falta de luz; cerca de 225 mil clientes estão sem energia

Atualizada às 10h35min

O fornecimento de energia segue interrompido para aproximadamente 225 mil clientes no Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira (18), após a passagem do ciclone subtropical Yakecan na tarde e noite de terça (17). Região Metropolitana, Litoral Norte e Sul, Campanha e Centro-Sul são algumas das áreas mais afetadas pelos ventos que atingiram até 100 km/h em alguns pontos, segundo a MetSul Meteorologia.