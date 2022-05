Ciclone altera rotina no Rio Grande do Sul

ciclone subtropical Yakecan escolas públicas e privadas Com prognósticos distintos em relação ao, que atingiu o Rio Grande do Sul nesta terça (17) e mantém-se na quarta (18), municípios gaúchos adaptaram suas rotinas como forma preventiva. Em Porto Alegre, unidades de saúde e farmácias distritais,, secretarias e outras áreas do setor econômico interromperam o funcionamento já no início da tarde. O alerta da Defesa Civil para eventos adversos, emitido na segunda-feira, é válido até o fim desta quarta.

Enquanto alguns estabelecimentos retornam à normalidade na quarta-feira, outros suspendem os atendimentos. Os usuários do IPE Saúde que tinham atendimentos marcados para a tarde de terça e a manhã de quarta podem realizar o reagendamento, pois o sistema não funcionará presencialmente. O expediente do Arquivo Público e do Centro Administrativo Fernando Ferrari se encerrou às 15h desta terça-feira, com previsão de retorno apenas para as 13h de quarta. Já os servidores da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão foram liberados para realizar o trabalho de forma remota terça.

Em virtude das condições meteorológicas, há alerta em relação ao trânsito também. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alertou os condutores de veículos leves, em especial motocicletas e carros de passeio, além de caminhões do tipo baú, que evitem trafegar pelas rodovias federais do Estado das 15h de terça-feira até as 23h59min desta quarta-feira.

Na Capital, de acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), na terça o trânsito apresentou bloqueios, quedas de árvores e fios energizados, principalmente nos bairros Cristal, São José e São João, assim como na avenida Professor Oscar Pereira. Além disso, devido à falta de energia, semáforos ficaram fora de operação, como no cruzamento da avenida Mauá com a rua Uruguai, e na rua Casemiro de Abreu com a avenida Coronel Lucas de Oliveira, no bairro Petrópolis.

Devido aos fortes ventos, um barco de pescadores naufragou na noite de segunda-feira no lago Guaíba e um homem de 51 anos desapareceu nas águas. O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo, mas não há, ainda, confirmação da identidade. Na ocasião, quatro homens estavam em duas embarcações, mas apenas três conseguiram chegar com segurança na margem.

Com o ciclone, São José dos Ausentes registrou a primeira neve do ano no Estado, por volta das 13h de segunda-feira. A cidade marcava temperatura de 2°C, mas a sensação térmica estava em -8°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além da neve, o município dos Campos de Cima da Serra também teve chuva congelada, registrada da mesma forma em Soledade, segundo a MetSul. Já no interior do Estado, em Santa Vitória do Palmar, a Defesa Civil do município registrou a invasão de ondas no calçadão da praia do Hermenegildo.

Nesta quarta-feira, o ciclone Yakecan começa a se afastar do Estado, porém o tempo permanece instável com nuvens e pancadas de chuva em grande parte das regiões, com a máxima não ultrapassando os 18°C. O vento mais forte é esperado para o Nordeste gaúcho no começo da manhã. No entanto, a ocorrência de neve e precipitação invernal não está descartada nos trechos de maior altitude, segundo a Metsul Meteorologia. No Oeste, o sol poderá aparecer entre nuvens e a temperatura poderá subir um pouco a tarde. A Capital segue com o tempo instável e ventoso, com máxima de 15°C.