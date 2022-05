Entenda o que é a tempestade tropical 'Yakecan'

O alerta de tempestade no Rio Grande do Sul inclui a ocorrência de ventos de mais de 100 km/h entre esta terça (17) e quarta-feira (18). Mas, afinal, trata-se de um ciclone, como o fenômeno é popularmente chamado? De acordo com o InMet (Instituto Nacional de Meteorologia), o que atingirá o Estado é a Tempestade Subtropical "Yakecan" - termo que significa “o som do céu” em tupi-guarani.

A nomenclatura foi oficialmente estabelecida por meio do Aviso Especial nº 356/2022, publicado no site do CHM, conforme a relação de nomes que consta nas Normas da Autoridade Marítima para as Atividades de Meteorologia Marítima nº19 (NORMAM-19), disponível em https://www.marinha.mil.br/dhn/?q=pt-br/normas-legislacoes.

Até a noite da quarta-feira, dia 18, a "Yakecan" poderá se intensificar e ser classificada como Tempestade Tropical, quando as rajadas de vento poderão superar os 110 km/h, do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul ao litoral sul de Santa Catarina. Até o final da semana, o sistema se deslocará ao litoral da Região Sudeste perdendo força.

Inmet monitora possível evolução de ciclone para tempestade Yakecan





Segundo o Inmet, a onda de frio continuará atuando no Centro-sul do Brasil nos próximos dias. Na madrugada desta terça-feira (17) houve formação de geada em grande parte do Paraná, incluindo a capital Curitiba e a região metropolitana, além do sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.





As temperaturas registram quedas mais acentuadas em áreas das regiões Centro-Oeste e Sudeste, mas podem atingir o sul da região Amazônica, "configurando o segundo episódio de friagem neste mês de maio", informou o instituto.





Para amanhã, permanece previsão de ventos fortes no leste e litoral gaúcho, e litoral sul de Santa Catarina com rajadas acima de 110 km/h. "No final do dia os ventos tendem a diminuir de intensidade", completou o Inmet.





Há previsão também de formação de geada no centro-norte do Paraná; em São Paulo, especialmente na Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba; no triângulo e centro-sul de Minas Gerais; no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.





"Estas condições persistem, pelo menos, até o final de semana quando volta a ter condições de geada no Sul do país. Segue a condição de neve até a próxima quarta (18) nas serras Gaúcha e Catarinense e sul do Paraná", completou. O Inmet também prevê neve em áreas do Sul.