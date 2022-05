Ciclone de trajetória incomum coloca RS em alerta

A preferência por frio ou calor pode até dividir os gaúchos, mas cenários catastróficos e instabilidade em excesso são condições que estão aquém de preferências. E a previsão para o Rio Grande do Sul entre terça (17) e quarta-feira (18) é uma dessas situações. Além do frio previsto para essa semana, conforme prognóstico da MetSul Meteorologia, há uma potencial circunstância de alto risco no RS e em Santa Catarina, devido à incidência de um ciclone de trajetória e características atípicas – algo fora do comum no que se observa nas latitudes médias da América do Sul. O fenômeno, que avança do mar em direção ao continente, é que vai impulsionar o ar mais gelado, trazendo frio ao RS e levando temperaturas muito abaixo do normal ao Centro-Oeste e ao Sudeste. Além disso, há previsão de vento muito forte, com rajadas intensas por várias horas, oferecendo perigo de danos estruturais e transtornos em serviços públicos.

A MetSul adverte que existem incertezas ainda quanto à evolução do ciclone, mas o conjunto de dados já permite antecipar a possibilidade de vento forte a intenso no Sul e no Leste do RS, onde está localizada Porto Alegre. “Se as projeções menos agressivas dos modelos se confirmarem já é alta a probabilidade que venham a ocorrer alguns transtornos para a população. Nos piores cenários indicados pelos modelos, o risco de impactos é grave”, alerta em boletim.

Para esta segunda-feira, o RS deve ter sol entre nuvens, com mínima de 2°C e máxima de 17°C. Geadas não estão descartadas.

Em Porto Alegre, a situação não se difere muito, com a temperatura variando entre 9°C e 15°C. A semana terá muita umidade, presença de nuvens, chuva e baixa sensação térmica.