Trenzinho da Redenção volta a funcionar para passeios a partir deste sábado

A partir deste sábado (14) o tradicional trenzinho da Redenção volta a passear pelo parque. Após um hiato de quatro anos sem operar, o veículo retoma as viagens totalmente repaginado. Com dois vagões com capacidade para 24 pessoas cada, funcionará de terça a domingo, das 9h às 18h. Os ingressos individuais custarão R$ 15,00- com preços promocionais para a compra de dois ou três - e dão direito a um passeio de cerca de 15 minutos, em um trajeto que percorre 3 quilômetros pela ampla área verde.

pedalinhos coloridos Refúgio do Lago A retomada do trem encerra a fase de revitalização dos atrativos de lazer do parque, que incluem ainda ose a inauguração do, complexo de lazer e gastronomia instalado na Redenção. O serviço está a cargo da Sólidos Equipamentos Infantis, vencedora da licitação feita pela prefeitura no ano passado, e que também está à frente da operação dos pedalinhos. Os dois serviços têm outorga no valor de R$ 15,2 mil.

Responsável pela empresa, Isabel Sokolnik conta que foram investidos R$ 600 mil na construção do trem, cuja estrutura está montada sobre uma caminhonete nova. O projeto, executado pelo engenheiro João Sokolnik e a arquiteta Mônica Gastaud, inclui acessibilidade e acessórios de segurança, como freio independente e cinto para todos os passageiros. O trem é movido a diesel e possui ainda painéis fotovoltaicos para geração de energia. O veículo foi finalizado há 15 dias, e aguardava apenas a secagem da pintura para ser liberado.

A atração conta ainda com recursos como saída de fumaça, luzes e locução sobre a história da Redenção, ou Parque Farroupilha, que remota a 1807, por iniciativa do então governador Paulo Gama. Por conta da data, o ano está registrado no trem com destaque. Para Isabel, poder devolver o veículo ao parque representa um importante resgate da história da cidade. "É uma baita valorização do parque e da cidade. O trenzinho sempre foi um símbolo muito legal da Redenção e devolvê-lo ao parque para uso demonstra o nosso respeito com seu patrimônio, que é de todos os porto-alegrenses", comenta.

Para a operação do veículo, seis funcionários foram contratados, entre condutores, recepcionistas e bilheteiros que ficam no vagão. As partidas ocorrem do antigo posto do trem (foto), de onde serão vendidos os ingressos. O local, criado em 1935, fica bem próximo à reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e ao estacionamento do parque, junto ao espelho d’água. Isabel conta que uma revitalização do local também foi feita, com restauro da pintura e do brasão instalado na edificação. A prefeitura doou plantas, um poste de iluminação antigo e bancos da década de 1930, para manter o resgate da época.

Bilheteria para compra de ingressos será no antigo postinho, próximo ao espelho d'água do parque. Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS/PMPA/JC

Neste primeiro momento, o trajeto pelo parque será mais curto, em função de alagamentos pontuais em algumas áreas nesta semana, e da necessidade de ajustes e poda de galhos que podem atrapalhar o percurso. Isabel planeja ainda oferecer futuramente pontos de paradas do trem ao longo do parque. Nesta reinauguração, o percurso passará pelo lago do parque, em direção ao Monumento do Expedicionário, e dará uma volta até o ponto de partida.

Um passeio de teste foi realizado na manhã desta sexta, tendo como passageiros membros da equipe da Secretaria, imprensa e os representantes da Sólidos. A imponência e o colorido do trem surpreenderam os frequentadores do parque, que se aproximaram para questionar quando a atração estaria de volta. À tarde, os últimos ajustes no veículo e a colocação do segundo vagão foram realizados.

Para o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, a entrega do trem coroa o trabalho que o município tem feito para resgatar os atrativos e qualificar a Redenção. “Os passeios de trenzinho complementam as atividades de entretenimento da Redenção, como a volta dos pedalinhos, já em operação, e o Refúgio do Lago, complexo gastronômico que abre oficialmente ao público dia 19. Estas iniciativas trazem mais vitalidade ao parque e, juntas, fortalecem o potencial turístico da Redenção”, destaca o secretário