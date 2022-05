Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre será debatido na segunda-feira

Além do tempo de espera e do valor da passagem considerado caro pelos passageiros, R$ 4,80, o transporte público da Capital ainda enfrenta as dificuldades impostas pela pandemia. Para apresentar possíveis melhorias, o Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre (PMU) será debatido nesta segunda-feira (16), a partir das 19h, em audiência pública virtual organizada pela Câmara Municipal.

Com objetivo de orientar que ações e investimentos estejam de acordo com as metas traçadas em relação ao sistema de mobilidade urbana, o Projeto de Lei Complementar 01/22 do Executivo, que estabelece o PMU, é um instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo. O plano segue as orientações da Lei 12.587 de 2012, que instituiu esta obrigatoriedade para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes.

Funcionária da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Franciele Silva de Almeida, 31 anos, utiliza o transporte público como principal meio de locomoção até o trabalho. “Os ônibus estão sempre cheios, principalmente porque os horários ainda não voltaram. De manhã e neste horário (13h45min) está sempre lotado”, lamenta.

A superlotação dentro do transporte coletivo é uma consequência da redução do número de linhas. Seguindo as orientações sanitárias do decreto municipal nº 20.625, que entrou em vigor em junho de 2020, a tabela horária fornecida pela Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) sofreu uma redução de viagens entre 10% a 60% do total. No primeiro momento, a lotação máxima de passageiros em pé ficou limitada a 10 pessoas em ônibus comuns e 15 em ônibus articulados.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, a restrição das ocupações baixou a demanda de passageiros. Na tentativa de reverter esse cenário e qualificar o sistema de transporte público, com o foco no atendimento ao usuário, o programa “Mais Transporte", lançado pela prefeitura no final de abril, irá reativar 19 linhas até o final de maio.

Com o aumento das linhas, serão mais 109 ônibus, 2.163 viagens e mais de 52 mil quilômetros rodados diariamente, considerando dias úteis. Em andamento, desde a segunda-feira (9), a meta do programa, conforme o secretário, é atender 70% das linhas ofertadas em 2019. “Vamos retomar com aquelas linhas que foram unificadas em 2020/21, o que proporciona um tempo de permanência menor dentro do ônibus”, garante.

Frentista em um posto ao lado da avenida Ipiranga, Lucas Martins, 22 anos, chegou a esperar pelo ônibus das 22h até a meia-noite de um domingo para conseguir voltar para casa, localizada próxima à avenida Bento Gonçalves e ao Morro da Cruz, na Zona Leste. “Às 19h, é ainda pior, para voltar só tem o ônibus Santa Catarina”. Apesar de receber o vale transporte pela empresa em que trabalha, Martins comenta que, para uma pessoa, o valor da passagem é aceitável, mas para quem tem família, como é o caso dele, a saída são os aplicativos de viagem.

Devido à retomada das atividades presenciais, houve uma mudança no método de cálculo de déficit tarifário para o custo por quilômetro rodado (CKM). Dessa forma, a passagem permanece R$ 4,80 até o próximo ano. Entre fevereiro deste ano e janeiro de 2023, serão investidos pela prefeitura R$ 98 milhões no transporte público.