Porto Alegre reativa linhas e amplia horários noturnos dos ônibus aos fins de semana

A prefeitura de Porto Alegre amplia, a partir deste sábado (14), a oferta de transporte coletivo à noite nos fins de semana. Também são reativadas quarto linhas, sendo três alimentadoras, além do serviço da madrugada aos sábados e aos domingos.

As linhas alimentadoras serão reativadas a partir de segunda-feira (16). As três linhas alimentadoras A09, A85 e A18 irão contemplar a Restinga Nova, Restinga Velha, Morro Alto, Dorival Castilho, Machado, Chácara do Banco e Nonoai. Já a linha A09 terá o itinerário alterado para contemplar o itinerário da linha A17.

site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) A mudança faz parte da segunda etapa do Programa de Reestruturação do Transporte, o Mais Transporte, através do qual será feito o incremento de 425 viagens. Todas as mudanças podem ser conferidas noe a localização dos ônibus, em tempo real, está disponível na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

"Na primeira etapa priorizamos os serviços que não estavam sendo realizados. A partir desta fase, a ampliação visa melhorar a frequência com o foco na qualificação do atendimento ao passageiro", afirma o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Cobradores

As quatro linhas ativadas e as duas linhas - A288 e A11 - que tiverem ampliação de atendimento estão autorizadas a circular sem cobrador. Assim, chega a 11% a redução no número de cobradores no transporte público da Capital. A intenção da prefeitura é que se atinja uma redução de 255 até o fim do ano. Segundo o poder municipal, a medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Das 255 linhas que circulam em Porto Alegre, 56 já não têm obrigatoriedade de cobradores na tripulação.

Linhas que passam a operar sem cobrador: