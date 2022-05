General Fernando Soares assume o Comando Militar do Sul

assumirá como chefe do Estado-Maior do Exército O general Fernando Jose Sant'Ana Soares e Silva assumiu nesta sexta-feira (13) o Comando Militar do Sul (CMS). Em solenidade ocorrida no 3º Regimento da Cavalaria de Guarda, no bairro Partenon, em Porto Alegre, o general foi ungido ao posto em substituição ao general Valério Stumpf Trindade, que, em Brasília, na segunda-feira (16).

Militares de diversos segmentos do Exército acompanharam a solenidade, que contou com discursos do general Stumpf e do atual comandante do Exército Brasileiro, general Marco Antônio Freire Gomes. Além de Stumpf e Freire Gomes, estavam presentes no evento o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, e o vice-presidente da República e ex-comandante do CMS, Hamilton Mourão.

Stumpf, em seu discurso, agradeceu àqueles que contribuíram em sua passagem. "Encerro hoje uma jornada particularmente feliz de minha vida pessoal e profissional".

Já o general Freire Gomes, exaltou a gestão de Stumpf e o trabalho do Exército Brasileiro nos três estados que compõem o CMS: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Após os discursos, ocorreu o rito de passagem do cargo para o general Soares. Na sequência, todos os militares presentes no evento realizaram um desfile com a banda e veículos de combate.

O general Soares, em entrevista coletiva à imprensa concedida após a cerimônia, destacou sua alegria pessoal e profissional em assumir o CMS. "É motivo de grande satisfação poder compartilhar da companhia do povo gaúcho", afirmou o general.

Questionado sobre mudanças na prática da gestão do CMS, Soares afirmou que "a mudança é nenhuma" e que a intenção é "manter o trabalho" que havia sendo executado por Stumpf e por aqueles que o antecederam. "O nosso desafio é poder cada vez mais e melhor empregar os recursos que a sociedade destina ao Exército para cumprir nossa missão constitucional: a defesa da Pátria", afirmou.

Nascido na capital do Rio de Janeiro, Soares já havia assumido o Comando Militar do Oeste. O general incorporou as fileiras do Exército em 3 de março de 1975, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército.