Brechó do Instituto do Câncer Infantil comercializará peças de influenciadores neste sábado

Um brechó beneficente em prol das crianças assistidas pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) será promovido neste sábado (14), em Porto Alegre, com apoio de mais de 30 influenciadores da Capital. O evento, Brechó Edição Influenciadores do Bem, irá comercializar peças nos tamanhos adulto e infantil a preços simbólicos no Brechó Divina Troca ( rua Dom Pedro II, 735), no bairro Higienópolis. A programação ocorre das 10h às 16h.

Na ocasião, será possível adquirir desapegos doados pelos influenciadores, além de peças oriundas do brechó físico do ICI, e ainda ajudar as crianças atendidas pela ONG. Os produtos estarão à venda com preços a partir de R$ 2,00.

Durante o evento, tanto o Brechó Divina Troca quanto o Brechó Bate e Volta estarão abertos normalmente.