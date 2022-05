Porto Alegre terá Plano de Ação Climática para reduzir emissões de carbono

missão pela Escandinávia A prefeitura de Porto Alegre lançará edital para contratação de empresa para elaborar o Plano de Ação Climática da Capital, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030 e zerá-las até 2050. A iniciativa foi anunciada pelo prefeito Sebastião Melo nesta quinta-feira (12), durante sua participação no Congresso Mundial do Iclei (Governos Locais para a Sustentabilidade), promovido na Suécia. O chefe do Executivo e comitiva estão desde o início da semana em, onde também cumpriu agenda na Dinamarca.

Compromisso de Malmö recuperação do Arroio Dilúvio As ações voltadas à sustentabilidade e políticas para enfrentamento da crise climática mundial fazem parte de compromisso assinado pela administração municipal durante a Cúpula Mundial do Clima (COP 26), em novembro do ano passado. Nesta quarta (11), a Capital também aderiu ao, acordo criado pelo Iclei, uma rede global de mais de 2,5 mil governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável. Um dia antes, após agenda em Copenhague, capital da Dinamarca, o prefeito também destacou um novo plano para

“Temos uma realidade de descuido histórico com a questão ambiental, com cidades de rios poluídos e excesso de carros circulando e sistemas de transporte que contaminam o ar. Porto Alegre está no caminho para mudar essa realidade, e partimos agora para uma etapa concreta que vai apontar os melhores caminhos para cumprirmos a meta de zerar emissões de carbono”, afirmou o prefeito.

Melo participa do Congresso Mundial do Iclei (Governos Locais para a Sustentabilidade), na Suécia. Fotos: Luiz Otávio Prates/PMPA/Divulgação/JC

A empresa a ser contratada irá se basear no levantamento do Inventário de Gases de Efeito Estufa, produzido ano passado, que apontou que 67% das emissões são do setor de transportes. Em seguida estão a energia estacionária (consumo diário dos cidadãos) com 22% e setor de resíduos, somando 9% das emissões. “A partir deste diagnóstico, vamos planejar ações alinhadas a uma visão de futuro de Porto Alegre ser uma cidade carbono neutro, resiliente, sustentável e inclusiva até 2050”, disse o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, que integra a missão oficial na Suécia.

A diretora de Políticas e Projetos de Sustentabilidade da Smamus, Rovana Reale Bortolini, explica que, inicialmente, será elaborado o Estudo de Riscos e Vulnerabilidades, com identificação, mapeamento, quantificação e análise dos riscos climáticos atuais e futuros, além dos impactos para os moradores e capacidade já existente para enfrentar esses desafios. A partir dos resultados deste estudo, será construído o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas.

“O plano deverá estabelecer medidas e definir metas e indicadores aplicáveis ao monitoramento de sua implementação e de resultados alcançados. O plano busca a neutralidade de carbono a partir da mitigação das emissões de gases do efeitos estufa e adaptação aos efeitos da mudança do clima em um processo participativo com diversas partes interessadas”, destacou a diretora.