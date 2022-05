Trensurb retoma horários com partidas somente das estações Mercado e Novo Hamburgo

A partir desta quarta-feira (11) a Trensurb volta a realizar partidas somente das suas estações terminais, Mercado e Novo Hamburgo, durante todo o dia. Nos horários de pico os intervalos serão reduzidos de 5 e 7 minutos, pela manhã, e de 6 e 8 minutos, pela tarde.

Segundo informou a empresa, segue a adoção de medidas de contenção para coibir o furto de cabos, porém, as condições atuais de segurança permitem a retomada da tabela de horários anterior. Dezenas de ocorrências de roubo de cabos já foram registradas neste ano.

Ao longo desta semana, no período da noite, os trens ainda continuarão operando em via única no trecho entre as estações Sapucaia e Unisinos, com o intuito de dar mais segurança durante a realização de rondas e instalação de concertinas. A via única ocorre das 20h30min às 23h20min, encerramento das operações do dia.

A oferta de trens não sofrerá alteração. Assim, nos horários de pico serão 25 trens rodando simultaneamente. A empresa informa, ainda, que realiza monitoramento constante do sistema e posiciona trens reservas para entrada em operação nos horários de pico, em caso de necessidade.