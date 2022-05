Porto Alegre assina compromisso mundial em defesa do clima

Porto Alegre passa a integrar o grupo de cidades espalhadas por todos os continentes que se comprometem a incentivar práticas sustentáveis, inovação, participação e inclusão na formulação de políticas para enfrentar a grave crise climática. Trata-se do Compromisso de Malmö, um acordo criado pelo Iclei (Governos Locais para a Sustentabilidade), uma rede global de mais de 2,5 mil governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável.

Ativo em mais de 125 países, é um instrumento de divulgação e fortalecimento de políticas de sustentabilidade. O principal foco do documento é incorporar a equidade social no centro das iniciativas sustentáveis. A adesão foi formalizada nesta quarta-feira (11), durante a participação do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, no Congresso Mundial do Iclei, na cidade sueca. Gestores municipais de diferentes continentes foram recebidos pela prefeita de Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh.

missão internacional na Escandinávia “Os desafios climáticos são graves e reais no mundo todo. Aderir ao compromisso significa que faremos parte efetiva de uma grande rede que dará instrumentos para desenvolvermos projetos sustentáveis e avançar de fato em Porto Alegre”, afirma o prefeito da capital gaúcha, que está em

Segundo Bremm, com a assinatura do documento, a prefeitura de Porto Alegre passa a ter acesso a ferramentas, recursos e boas práticas que apoiam o planejamento e a implementação do desenvolvimento sustentável na cidade. "Além de todos os projetos que já desenvolvemos, como terrários urbanos, rooftops sustentáveis, vamos acompanhar em tempo real o que o mundo está fazendo de melhor pelo clima e assim poderemos adaptar para a nossa realidade”, explica o secretário.

“O compromisso aborda o fato de que as crises do clima e da natureza afetaram profundamente componentes sociais. Sem reconhecer e focar ativamente nesses componentes, soluções de sustentabilidade podem aumentar ainda mais as desigualdades sociais”, afirma a diretora de Políticas e Projetos de Sustentabilidade da Smamus, Rovana Reale Bortolini. Os resultados serão apresentados no próximo Congresso Mundial do Iclei, em 2024.

Na Dinamarca e na Suécia, a missão gaúcha busca projetos sustentáveis que possam ser replicados na capital para cumprir o compromisso firmado na Cúpula Mundial do Clima, em Glasgow no ano passado, de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030 e zerar até 2050.