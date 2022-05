Pucrs abre inscrições para o Vestibular com ingresso no segundo semestre

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) abre nesta quarta-feira (11) as inscrições para o Vestibular com ingresso no segundo semestre. Os candidatos poderão optar entre fazer uma prova de redação online, que ocorrerá no dia 11 de junho, aproveitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado entre 2012 e 2021 ou optar pelo melhor desempenho obtido entre os dois.