Obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre devem iniciar nesta quinta

A primeira fase das obras de revitalização das ruas do Centro Histórico de Porto Alegre, no chamado "quadrilátero central", deve iniciar na quinta-feira (12). Nesta terça (10), o perímetro do chamado "bolsão de estacionamento" da avenida Borges de Medeiros passou por análises, marcações e medições preparatórias à largada dos trabalhos. As obras nesse trecho, que já está isolado desde domingo (8), devem durar no mínimo 30 dias.

Neste primeiro momento, não serão necessários desvios no trânsito e no transporte. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) serão direcionados para orientar a população. A próxima etapa dos trabalhos seguirá pela rua Otávio Rocha.

No total, para essa revitalização das ruas do Centro serão trocados calçamento e instalados novos mobiliários urbanos. A obra terá investimento de R$ 16 milhões do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) dentro do programa Orla-POA.

Serão 18 meses de trabalho e nove ruas passarão por melhorias.