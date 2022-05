Estudantes da UERGS denunciam falta de condições para retorno presencial em Porto Alegre

"Estamos diante de um governo que não valorizou a educação e muito menos a UERGS, então a gente precisa desta pressão e organização do Parlamento e dos estudantes para mostrar esse descontentamento e essa falta de atenção que a universidade está recebendo por parte do Executivo, que é quem detém a caneta e as verbas," destacou Luciana.

Os alunos da Universidade levaram o caso para a deputada estadual Luciana Genro (PSOL) na semana passada. A deputada solicitou à Comissão de Educação que realize uma visita ao local para conferir as condições do campus e envie um ofício ao governo para cobrar investimentos e condições de retorno presencial às aulas na UERGS.

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) ouviu, na manhã desta terça-feira (10), estudantes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) que denunciam a falta de condições para o retorno às aulas presenciais no campus central de Porto Alegre.

Campus sem condições de uso

Recentemente, os estudantes compartilharam fotos nas redes sociais que mostram salas de aula em condições impróprias para uso no campus central, com cadeiras e mesas empilhadas umas sobre as outras. Os universitários relatam que a transferência do campus da UERGS para as dependências da antiga Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC) não resolveu os problemas estruturais da universidade.

Ederson Ferreira, representante do Conselho Discente Universitário, lembrou que a Universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento do RS e que, infelizmente, a instituição conta com o menor orçamento enquanto universidade pública do Brasil.

Conforme informações da Universidade, atualmente a instituição conta com cerca de 5 mil alunos na Graduação, mil na Pós-Graduação, 270 docentes e 190 técnicos e de apoio administrativo.